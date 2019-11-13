Пензенцам расскажут о профилактике, диагностике и лечении ревматизма

В пятницу, 15 ноября, состоится очередное занятие «школы пациентов» (0+), которые проводят внештатные специалисты министерства здравоохранения Пензенской области. На этот раз жителей региона ждет ревматолог.

Врач Виктор Комаров расскажет пензенцам о профилактике ревматических заболеваний, диагностике и лечении болезни, которая при должном контроле не будет влиять на уровень жизни. Напротив, затягивание с обращением в больницу может привести к инвалидности и преждевременной смерти.

Лекторий в поликлинике областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко начнется в 15 часов. Как и прежде, за два часа до его начала в холе будет работать площадка Центра здоровья, напомнили в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.

Напомним, в четверг, 14 ноября, в торгово-ярмарочном комплексе «Красные холмы» всех желающих проконсультирует главный внештатный эндокринолог регионального министерства Екатерина Князькина.