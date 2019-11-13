В ГИБДД подтвердили смерть водителя на ул. 8 Марта

В пресс-службе регионального управления ГИБДД рассказали подробности аварии, которая произошла днем 13 ноября на улице 8 Марта в Пензе.

ДТП произошло напротив дома № 20 в 14:20. Столкнулись ВАЗ-2114 под управлением 38-летнего мужчины и Volvo, за рулем которого был 75-летний дедушка.

«Водитель автомобиля Volvo впоследствии скончался. Причина смерти будет установлена в результате проведения судебно-медицинской экспертизы», — сообщили в ведомтсве.

По факту ДТП проводится проверка.

Об аварии мы писали ранее, пользователи в Сети опубликовали фото с места происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов автолюбителей просят «переобуть» свои машины.