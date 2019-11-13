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Центробанк повысил курсы доллара и евро

13 ноября в 16:43 190 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 14 ноября.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 63,8530 до 64,2009 руб., курс евро — с 70,4235 руб. до 70,6724 руб.

Золото будет стоить 3 020,71 рублей за грамм, серебро — 34,54, платина — 1 804,03, палладий — 3 539,94.


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