Центробанк повысил курсы доллара и евро

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 14 ноября.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 63,8530 до 64,2009 руб., курс евро — с 70,4235 руб. до 70,6724 руб.

Золото будет стоить 3 020,71 рублей за грамм, серебро — 34,54, платина — 1 804,03, палладий — 3 539,94.