Слушания проекта закона о бюджете на 2020−2022 годы в Законодательном Собрании Пензенской области
Пензенским любителям скандинавской ходьбы купят браслеты и палки за 2,6 млн руб
Что удивило студентку из Кыргызстана на свадьбах в Пензе
Ольга Изранова: Хочется показать своим примером, что женщины на многое способны
Наши новости
В России увеличат максимальный размер декретных
В России увеличилось количество штрафов за продажу некачественного бензина
В регионах России предложили ограничить доступ мигрантов к ряду профессий
В России скорректируют ряд дорожных знаков
Медведев призвал обеспечить геномные центры новыми кадрами
Выручка российских экспортеров в январе-августе упала на 12 млрд долларов
В России предложили увеличить крепость пивных напитков
В России может увеличиться налог на машины
В России предложили создать единый регулятор табачного рынка
На обучение россиян предпенсионного возраста намерены выделить 10 млрд руб

Россиян стали чаще обманывать с банковскими картами

13 ноября в 17:01 204 просмотра
, сообщает телеканал «360». В 2019 году на 417,3% стало больше преступлений с банковскими картами по сравнению с предыдущим.

" data-title="Россиян стали чаще обманывать с банковскими картами — Пенза-пресс, рунет за день">

Россияне стали чаще попадаться на схемы мошенников, сообщает телеканал «360». В 2019 году на 417,3% стало больше преступлений с банковскими картами по сравнению с предыдущим.

За девять месяцев полицейские зарегистрировали 10300 преступлений, связанных с банковскими картами. Все они попадали под статью «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». В 2018 году таких случаев в стране было выявлено меньше на 417,3%.

Отмечается, что всего за это время в 2019 году правоохранители зафиксировали более 205 тысяч нарушений закона, в которых злоумышленники использовали средства связи.

Полицейские напоминают о недопустимости передачи паролей и кодов банковских карт посторонним лицам. Если у вас спрашивают такую информацию, сразу же прекратите разговор. Так действуют только мошенники


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...