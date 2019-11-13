Россиян стали чаще обманывать с банковскими картами

За девять месяцев полицейские зарегистрировали 10300 преступлений, связанных с банковскими картами. Все они попадали под статью «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». В 2018 году таких случаев в стране было выявлено меньше на 417,3%.
Отмечается, что всего за это время в 2019 году правоохранители зафиксировали более 205 тысяч нарушений закона, в которых злоумышленники использовали средства связи.
Полицейские напоминают о недопустимости передачи паролей и кодов банковских карт посторонним лицам. Если у вас спрашивают такую информацию, сразу же прекратите разговор. Так действуют только мошенники