Пензенский «Дизель» подписал нового игрока

Сурский клуб, выступающий в Высшей хоккейной лиге, подписал контракт с вратарем Ильей Андрюховым. 29-летний хоккеист будет игроком «желто-синих», как минимум, до конца нынешнего сезона. Номер он уже выбрал — на свитере голкипера будет значиться единица. Илья Андрюхов сможет выйти на лед уже в матче с тольяттинской «Ладой» или самарским ЦСК ВВС.

Воспитанник барнаульской школы хоккея не просто перешел, а вернулся в «Дизель». Он провел за клуб 59 матчей в сезоне-2014/2015. Он признался, что знает многих игроков, что стало одним из решающих факторов при принятии решения о переходе.

«Хочется как можно быстрее присоединиться к команде и выйти на лед. Думаю, много времени на адаптацию не потребуется», — цитирует голкипера пресс-служба пензенского клуба.

Также Илья Андрюхов успел поиграть в Континентальной хоккейной лиге, где представлял подмосковный «Атлант». С ВХЛ он также знаком — выступал за «Титан» из Клина, «Кубань» из Краснодара, дмитровскую «Звезду-ВДВ», воронежский «Буран», красноярский «Сокол» и «Нефтяник» из Альметьевска.