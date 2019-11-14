«Хоть глаз коли». Пензенец пожаловался на темноту на ул. Транспортной

Житель Пензы обратился в информагентство с жалобой на плохое освещение в районе ул. Транспортной и моста через старое русло реки Суры.

«После закрытия Бакунинского моста увеличился поток пешеходов из района Маяка в сторону Подвесного моста. Дорога проходит через металлический мост (старое русло р. Суры). В осенне-весенний период очень поздно светлеет и рано темнеет. От ул. Транспортной до поликлиники № 4 (ул. Фабричная) нет ни одного фонаря — стоит темень, «хоть глаз коли». Дети идут в школу, взрослые — на работу и с работы, молодые мамы идут в поликлинику с детьми.

В темноте — большая вероятность подвернуть ногу, встретить «преступные элементы» или поскользнуться и упасть в речку с металлического моста (в зимний период данная дорога постоянно покрывается льдом).

Бакунинский мост будет строиться около двух лет. Срок немалый, поэтому хотелось бы, чтобы провели свет на вышеописанном опасном участке дороги.

Фото прикрепить не могу, потому что темнота не фотографируется», — написал горожанин.

Информагентство готовит официальный запрос в мэрию по данному обращению.

Напомним, жители области могут сообщать о своих проблемах в «Жалобной книге» на сайте информагентства. На все вопросы они получат ответы ведомств.