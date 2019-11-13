Пензячка попала в больницу после удара пивной кружкой по голове

Застолье в коммунальной квартире в Заводском районе Пензы закончилось больницей и обращением в полицию.

В пензенскую больницу из комнаты в общежитии на улице Германа Титова доставили 36-летнюю женщину с травмами, в которых медики усмотрели криминальный характер. О своих подозрениях они сообщили в отдел полиции № 2 городского УМВД России. Полицейские занялись выяснением обстоятельств произошедшего.

Проверка показала, что женщина получила пивной кружкой по голове от 30-летнего соседа по коммунальной квартире, с которым в тот вечер выпивала. Вечер закончился ссорой и последующей госпитализацией для одной и доставлением в полицию для другого.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — уточнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.