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Пензенцы могут следить за загруженностью бассейнов на сайте правительства

13 ноября в 17:43 220 просмотров

К мониторингу загруженности бассейнов Пензы на сайте правительства подключили еще один спортивный объект.

Теперь с помощью сервиса можно посмотреть загруженность дорожек в открытом плавательном бассейне в Ахунах. Также подобная информация доступна для посетителей дворца спорта «Буртасы».

Пользователи могут узнать о количестве человек, занимающихся в данный момент в бассейнах, а также расписание сеансов. Кроме того, на основе анализа предыдущих посещений сервис строит прогноз загруженности дорожек в разные часы, что позволяет людям планировать оптимальное время для плавания, отметили в пресс-центре облправительства.

В настоящее время управление цифрового развития, информационных технологий и связи региона проводит работы по подключению к сервису бассейна дворца спорта «Олимпийский» в микрорайоне ГПЗ-24. В 2020 году планируется подключить бассейны «Сура» и «Дельфин», а также добавить информацию о стоимости сеансов свободного плавания в бассейнах и доступных льготных программах.

Фотография: скриншоты - http://pnzreg.ru/pools/

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