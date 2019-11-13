Пензенцы могут следить за загруженностью бассейнов на сайте правительства

К мониторингу загруженности бассейнов Пензы на сайте правительства подключили еще один спортивный объект.

Теперь с помощью сервиса можно посмотреть загруженность дорожек в открытом плавательном бассейне в Ахунах. Также подобная информация доступна для посетителей дворца спорта «Буртасы».

Пользователи могут узнать о количестве человек, занимающихся в данный момент в бассейнах, а также расписание сеансов. Кроме того, на основе анализа предыдущих посещений сервис строит прогноз загруженности дорожек в разные часы, что позволяет людям планировать оптимальное время для плавания, отметили в пресс-центре облправительства.

В настоящее время управление цифрового развития, информационных технологий и связи региона проводит работы по подключению к сервису бассейна дворца спорта «Олимпийский» в микрорайоне ГПЗ-24. В 2020 году планируется подключить бассейны «Сура» и «Дельфин», а также добавить информацию о стоимости сеансов свободного плавания в бассейнах и доступных льготных программах.