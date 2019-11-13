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В Пензе ребенок остался заперт в квартире с запахом гари

13 ноября в 17:34 222 просмотра
, где осталась их дочь. Из-за двери чувствовался запах гари.

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В Пензе двое взрослых не смогли попасть в собственную квартиру, где осталась их дочь. Из-за двери чувствовался запах гари.

Юная школьница заперлась в квартире дома, расположенного в микрорайоне Арбеково. Через какое-то время из-за двери почувствовался запах гари. Попасть в жилище родители ребенка не смогли и обратились в службу «01».

Диспетчер перенаправил вызов в Главное управление пензенского пожарно-спасательного центра (ППСЦ). Его сотрудники прибыли на место случившегося, вскрыли квартиру с помощью бензореза и впустили взрослых внутрь.

Ребенку ничего не угрожало, уточнили в ППСЦ. Источник возгорания и дымообразования установить так и не удалось.

Фотография: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/11/12/17493659

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