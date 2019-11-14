Слушания проекта закона о бюджете на 2020−2022 годы в Законодательном Собрании Пензенской области
Пензенским любителям скандинавской ходьбы купят браслеты и палки за 2,6 млн руб
Что удивило студентку из Кыргызстана на свадьбах в Пензе
Ольга Изранова: Хочется показать своим примером, что женщины на многое способны
Наши новости
В пензенском минздраве планируют ввести антикоррупционные пункты
Снюс. Здоровью молодых пензенцев угрожает новая опасность
«Рыбка в сеточке». Нюша примерила соблазнительный купальник
Пензенцам расскажут о профилактике, диагностике и лечении ревматизма
«Пенза-Пресс» признали самым цитируемым СМИ области — соцсети
В мэрии обсудили целесообразность запуска электрички из Арбеково на «Пензу-3»
Юрий Ильин прокомментировал свой уход с поста вице-мэра Пензы
«Термодом» объявляет о старте продаж второго корпуса ЖК «8 Марта»
Иван Белозерцев поделился фото в осенней листве
МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»

В пензенском ЗакСобрании наградили поисковиков — победителей слета ПФО

14 ноября в 02:21 128 просмотров
«Поиск-вездеход», завоевавшей первое место на слете поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт».

" data-title="В пензенском ЗакСобрании наградили поисковиков — победителей слета ПФО — Пенза-пресс, рунет за день">

В Законодательном Собрании Пензенской области прошло чествование команды «Поиск-вездеход», завоевавшей первое место на слете поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт».

Отряд под руководством Ларисы Казаковой по итогам всех конкурсных испытаний в общекомандном зачете в четвертый раз занял первое место. С победой пензенцев поздравил председатель ЗакСобрания региона Валерий Лидин.

«Вы — лучшие, ваши результаты впечатляют, а первенство признается всеми! Низкий вам поклон от родственников тех, чьи останки подняты, чьи имена установлены, а также от тех, кто до сих пор надеется с вашей помощью узнать судьбу своих близких», — отметил он.

Глава законодательной власти рассказал, что депутатами был приобретен мобильный бытовой комплекс, который в ближайшее время будет передан отряду. Также Валерий Лидин сообщил о принятом решении поддержать заявку пензенских поисковиков на соискание президентского гранта.

Лариса Казакова выразила благодарность депутатскому корпусу ЗакСобрания за поддержку и рассказала об участии в слете. Бойцы отряда «Поиск-вездеход» также поделились своими впечатлениями от конкурсных испытаний, рассказали об институте наставничества, «Школе юного поисковика», участии в поездках, о планах провести полевые работы в Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Вы — наша гордость. Не стесняйтесь рассказывать о своей деятельности в соцсетях, не стесняйтесь ее популяризировать. А мы всегда будем вас поддерживать», — заверил Валерий Лидин.

Участников слета наградили благодарственными письмами Законодательного Собрания.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...