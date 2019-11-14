Отряд под руководством Ларисы Казаковой по итогам всех конкурсных испытаний в общекомандном зачете в четвертый раз занял первое место. С победой пензенцев поздравил председатель ЗакСобрания региона Валерий Лидин.

«Вы — лучшие, ваши результаты впечатляют, а первенство признается всеми! Низкий вам поклон от родственников тех, чьи останки подняты, чьи имена установлены, а также от тех, кто до сих пор надеется с вашей помощью узнать судьбу своих близких», — отметил он.

Глава законодательной власти рассказал, что депутатами был приобретен мобильный бытовой комплекс, который в ближайшее время будет передан отряду. Также Валерий Лидин сообщил о принятом решении поддержать заявку пензенских поисковиков на соискание президентского гранта.

Лариса Казакова выразила благодарность депутатскому корпусу ЗакСобрания за поддержку и рассказала об участии в слете. Бойцы отряда «Поиск-вездеход» также поделились своими впечатлениями от конкурсных испытаний, рассказали об институте наставничества, «Школе юного поисковика», участии в поездках, о планах провести полевые работы в Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Вы — наша гордость. Не стесняйтесь рассказывать о своей деятельности в соцсетях, не стесняйтесь ее популяризировать. А мы всегда будем вас поддерживать», — заверил Валерий Лидин.

Участников слета наградили благодарственными письмами Законодательного Собрания.