Китайские бизнесмены оценили качество пензенской продукции

В состав делегации вошли председатель совета директоров компании «EPINDUO» Юй Вей и директор по закупкам ООО «Пекинская выставочная группа научно-технического развития «Русский дом», представитель компании «Longjian Yi-Ha» Хуан Сяоин.

В рамках визита состоялся круглый стол «Развитие экспортного сотрудничества с Китайской Народной Республикой» с представителями пензенских компаний. Его организовал Фонд поддержки предпринимательства в рамках национального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего бизнеса», инициированного президентом Владимиром Путиным. На встрече присутствовали представители ООО «Каменский пищекомбинат», Дом мясного искусства «Солнцев», ООО «Пензенская шоколадная компания», ООО «Пензенская Кондитерская Фабрика «Руспродукт», ООО «Мега-Мастер», ООО «Свит Лайф», СССПК «Пензенский мед», ООО «Парафарм», ООО «Унитрон-Пром».

«Сегодня наш регион активно развивает экспорт в разные страны мира. Китайская Народная Республика является одним из основных целевых партнеров для компаний Пензенской области, мы прикладываем все усилия, чтобы товары нашего производства заняли достойное место на рынке Поднебесной», — отметила заместитель министра экономики Пензенской области Инна Ревина.

«В Пензенской области создана современная инфраструктура поддержки региональных экспортеров. Мы поможем найти новых партнеров, а также окажем полное консультационное и информационное обеспечение региональной компании, которая планирует выходы на новые международные рынки», — добавила руководитель регионального Центра поддержки экспорта Александра Бессонова.

Юй Вей подчеркнул, что российский рынок продовольствия представляет огромный интерес для китайского потребителя.

«Сегодня наши государства активно работают в направлении сокращения барьеров по ввозу российских продуктов в Китай. Мы надеемся, что скоро и товары из Пензенской области будут представлены в наших торговых сетях», — сказал председатель совета директоров компании «EPINDUO».

Хуан Сяоин добавила, что пищевые компании Пензенской области отличаются высоким качеством производимой продукции и имеют высокий потенциал для организации экспортных поставок в КНР.

В завершении круглого стола участники обменялись мнениями и выразили готовность к налаживанию эффективной кооперации.

После для китайской делегации организовали шоу-рум продукции региональных производителей на площадке АО «Корпорация развития Пензенской области». Также гости посетили местные предприятия. Так, в Никольске они познакомились с хрустальной и стекольной продукцией местных производителей, оценили компании ООО «ТД «Кувака», ООО «Русский Кондитер», ООО «Парафарм», ООО «Фирма «Биокор».

Реверсная бизнес-миссия организована пензенским региональным Фондом поддержки предпринимательства для развития экспорта товаров пензенских субъектов МСП в Китайскую Народную Республику.