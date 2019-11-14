Специалисты из Пензы обсудят развитие медико-санитарной помощи на конференции в Москве

В среду, 13 ноября, в Москве открылась I Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», в которой принимают участие представители Пензенской области.

На мероприятие отправились руководитель регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Алевтина Илюхина и специалисты минздрава.

На конференции обсудят внедрение бережливых технологий, освещение основных мероприятий федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России, и основные риски и промежуточные итоги его реализации. Организаторы планируют работать над формированием теоретических и практических компетенций участников в этой части.

Перед системой стоят масштабные задачи. Медицинская помощь и профилактические осмотры должны стать доступными в самых отдаленных населенных пунктах. Например, в Пензенской области формируется сеть медобъектов на селе, что позволит обеспечить врачами 67,5 тыс. жителей. Им не придется ехать на прием за пределы своего населенного пункта.

До конца 2019 года будет установлено 13 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Уже закуплены два передвижных флюорографа, а в 2020-м поступят еще три. Тогда же закупят пять передвижных маммографов.

Через пять лет в разных районах построят и заменят более 40 объектов здравоохранения.

Также на конференции поднимут вопрос о том, что работа медорганизаций, оказывающих первичную помощь, требует оптимизации. Более того, необходима система защиты прав пациентов.

Участники конференции узнают о лучших примерах практики внедрения критериев «Бережливой поликлиники», уточнили в пресс-службе регионального минздрава.