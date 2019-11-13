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В Пензе юные художники выставили картины в ЗакСобре

13 ноября в 17:59 198 просмотров
(0+) творческих работ учащихся детских художественных школ.

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13 ноября в Законодательном Собрании Пензенской области открылась выставка (0+) творческих работ учащихся детских художественных школ.

Выставка посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Первыми свои картины представили воспитанники пензенской художественной школы № 2.

«В своих работах ребята отразили не только подвиг русского народа в Великой Отечественной войне, но и обратились к славным страницам вековой истории страны и Пензенской области», — отметили в пресс-службе ЗакСобра.

С открытием выставки школьников поздравил председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин.

«При подготовке к конкурсу дети узнают о роли нашей страны в великой Победе над фашизмом. И они уже не поддадутся на попытки пересмотреть и дискредитировать итоги войны, принизить вклад советского народа в разгром фашисткой Германии», — сказал он.

Директор художественной школы Наталья Рудченко подчеркнула, что с благодарностью откликнулась на приглашение представить работы учеников.

«Такие мероприятия воспитывают гордость за наше Отечество и уважение к его истории», — отметила она.

Затем для юных художников провели экскурсию по историческому зданию ЗакСобра и урок парламентаризма.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ЗакСобра Пензенской области

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