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«Рыбка в сеточке». Нюша примерила соблазнительный купальник

13 ноября в 17:50 140 просмотров

Певица Нюша удивила подписчиков необычным образом. Снимок появился в ее профиле в Instagram.

Звезда отметила в описании под постом, что фотографию сделал ее любимый мужчина. На снимке девушка позирует в пикантном купальнике, поверх которого накинута черная сетка.

Поклонники отметили в комментариях, что эта сетка делает образ интригующим и сексуальным. Также они завалили Нюшу комплиментами о ее фигуре, подчеркнув, что она — превосходна. «Вы — просто волшебная», «фигурка — конфетка», «невозможно оторвать взгляд от фото», «ослепительная красота», «как рыбка в сеточке, очень волнующе», — писали они.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/nyusha_nyusha/

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