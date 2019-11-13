«Рыбка в сеточке». Нюша примерила соблазнительный купальник

Звезда отметила в описании под постом, что фотографию сделал ее любимый мужчина. На снимке девушка позирует в пикантном купальнике, поверх которого накинута черная сетка.

Поклонники отметили в комментариях, что эта сетка делает образ интригующим и сексуальным. Также они завалили Нюшу комплиментами о ее фигуре, подчеркнув, что она — превосходна. «Вы — просто волшебная», «фигурка — конфетка», «невозможно оторвать взгляд от фото», «ослепительная красота», «как рыбка в сеточке, очень волнующе», — писали они.