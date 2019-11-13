Снюс. Здоровью молодых пензенцев угрожает новая опасность

Изделие уже успели прозвать легальной заменой легким наркотикам, потому что эффект от употребления схож. Он достигается за счет никотинового отравления организма. Им забивают полки витрин. Снюс представляет собой измельченный и увлажненный табак, расфасованный по мини-пакетикам. В одной упаковке — от 10 до 20 штук. Право на его покупку есть у всех, кому больше 18. Однако популярность он, почему-то, набрал у несовершеннолетних.
На просторах интернета можно найти множество видео, где школьники рассказывают о новомодном и опасном пристрастии. Причем делают это сидя за партами на переменах или вовсе во время уроков. Увлекаются этим и в пензенских школах.
Эффект от снюса, как от легкого наркотика: небольшое головокружение, расслабленность, возможно улучшение настроения. Его считают аналогом сигарет и ошибочно полагают, что он менее безопасен. Содержание никотина в одной порции снюса — от 40 до 60 миллиграммов, это как в трех пачках сигарет. Причем этот никотин — не растительного, а синтетического происхождения.
«Концентрация никотина такова, что привыкание возникает фактически в течение двух-трех недель употребления. Последствия для мозга — снижение когнитивных функций, памяти, внимания. Всасывание начинается на уровне ротовой полости. Заметьте, глотать слюну нельзя, это чревато рвотой, а также образованием эрозии на стенке слизистой желудка», — рассказал заведующий диспансерно-поликлиническим отделением областной наркологической больницы Илья Лан.
Никотин в столь мощной дозировке начинает сильно разъедать слизистую рта и если большая концентрация вещества попадет в кровь, тяжелого и быстротечного отравления не избежать. Такой случай произошел в Пензе со школьником.
«Он не курил, а в его организме был обнаружен никотин, было непонятно, чем он отравился, тогда и узнали про этот препарат. Стали отработку делать по всем школам, выяснилось, что везде знакомы с этой темой», — сказал главный врач Пензенской областной наркологической больницы Юрий Уткин.
Снюс, говорят наркологи, — многолетняя проблема, а подростки всегда ищут приключений и опасных экспериментов над собственным здоровьем. В России этот продукт появился еще 15 лет назад. И даже успел побывать вне закона. Правда, только чуть больше месяца.
22 декабря 2015 года сосательный табак снюс был официально запрещен в России. Такое решение приняла Госдума. Поправки были внесены в статью федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Изменения также внесли в статью Кодекса об административных правонарушениях. Была предусмотрена ответственность за оптовую или розничную торговлю этого продукта. Однако с февраля 2016 года снюс начали ввозить в Россию под видом жевательного табака. Соответственно запрет на его продажу больше не распространялся.
Известно, что специалисты Роспотребнадзора и МВД сейчас проводят исследования этого табачного изделия и выясняют, насколько опасно употребление снюса. Так, среди рисков называют — замедление роста, ослабление иммунитета и развитие онкологических заболеваний полости рта и желудка. Однако окончательные выводы теперь будут делать после проведения лабораторных экспертиз, сообщает телеканал «Экспресс».