В Кузнецк на турнир по борьбе приехали более 200 спортсменов (видео)

В городе Кузнецке Пензенской области прошел всероссийский турнир по спортивной борьбе на призы администрации города и регионального общественного фонда «Греко-римская борьба».

Соревнования прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный» и были посвящены памяти выпускников кузнецкой школы борьбы. Ноябрьский турнир по греко-римской борьбе — наиболее представительный и массовый из числа тех, что проводятся в Кузнецке. На этот раз в соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов. Кроме хозяев ковра, на турнир приехали представители школы греко-римской борьбы из 16 городов России. Среди них — Москва, Саратов, Оренбург, Нальчик, Ульяновск, Тамбов и Саранск. Третий год подряд соревнования носят мемориальный статус. Он посвящен памяти воспитанников кузнецкой школы греко-римской борьбы.

«К большому сожалению, из жизни ушли 22 выпускника школы. Они успели сделать много добрых дел и навсегда останутся в наших сердцах», — отметил старший тренер сборной Пензенской области по спортивной борьбе Павел Лопатинский.

«Мы все сделаем в городе для развития спорта, а греко-римская борьба — это наш приоритет», — сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

В соревнованиях приняли участие борцы в возрасте от 8 до 15 лет. Победители определялись в 12 весовых категориях. В семи из них в финал вышли воспитанники кузнецкой школы греко-римской борьбы. Решающие поединки проходили сразу на трех коврах. В итоге, на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись четверо кузнечан. Это лучший результат среди представленных всех на турнире команд, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.