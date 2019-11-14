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В Пензе стартовали соревнования по эстетической гимнастике (видео)

13 ноября в 22:33 222 просмотра
«Воейков» стартовали всероссийские соревнования по эстетической гимнастике «Звезда Суры-2019» (0+). Этот турнир собрал в Пензе более 400 спортсменок, которые представляют 12 регионов страны. Он является одним из заключительных этапов подготовки спортсменок к кубку России (0+), который пройдет в декабре.

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Во дворце единоборств «Воейков» стартовали всероссийские соревнования по эстетической гимнастике «Звезда Суры-2019» (0+). Этот турнир собрал в Пензе более 400 спортсменок, которые представляют 12 регионов страны. Он является одним из заключительных этапов подготовки спортсменок к кубку России (0+), который пройдет в декабре.

Несмотря на то, что эстетическая гимнастика появилась в Пензенском регионе всего пять лет назад, девушки из команды «Сура» уже стали кандидатами в мастера спорта и готовятся к кубку России. Многие из них начинали с художественной гимнастики, но затем сменили вид спорта. По их словам, несмотря на внешние сходства, дисциплины очень разные.

Гимнастки выступают в нескольких возрастных категориях. Самым младшим из них — всего по шесть лет. Судьи оценивают каждый прыжок, поворот или поддержку спортсменок.

«Это как синхронное плавание, только без бассейна. В руках у гимнасток нет предметов, снарядов, но они выступают вместе, командой. Спортсмены — суеверные люди, поэтому мы не загадываем, но очень стараемся выиграть и очень этого хотим», — сказала президент федерации эстетической гимнастики Пензенской области Евгения Бочкарева.

Турнир завершится 14 ноября. Для спортсменок он станет одним из последних этапов подготовки к кубку России, который пройдет в Ростове с 6 по 8 декабря, сообщает телеканал «Экспресс».


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