В пензенском минздраве планируют ввести антикоррупционные пункты (видео)

Представителей сферы образования Пензенской области научат, как противостоять коррупции. По этому направлению прошли обучение на курсах повышения квалификации 33 человека — это директора и учителя.

В ближайшее время в ведомстве должны провести унификацию всех сайтов для того, чтобы привести их в соответствие с требованиями действующего законодательства. Также на совещании обсудили антикоррупционную работу в сфере здравоохранения. Так, в 2018 году за предоставление неверных сведений о доходах на шесть руководителей учреждений были наложены дисциплинарные взыскания. В 2019 году таких оказалось 12.

«В целях предупреждения коррупционных правонарушений, их выявления и последующего устранения, министерством осуществляются проверки сведений о доходах и имуществе, на постоянной основе по указанным вопросам ведется консультативная и методическая работа», — рассказал министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Для того, чтобы случаев нарушений становилось меньше, в региональном минздраве планируют внести антикоррупционные пункты в должностные обязанности сотрудников, проводить оценку рисков и анкетирование, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.