Работа школьницы из Пензы признана лучшей на конкурсе поисковых отрядов

«Времен нервущаяся нить». Работа с таким названием принесла победу ученице школы № 37 на всероссийском конкурсе творческих работ имени Юрия Иконникова. Она стала лучшей в номинации «Поисковое движение в XXI веке». В своей работе участница отряда «Поиск-Вездеход» рассказала о летчике Якове Михине и о том, как она и ее соратники искали могилу героя и изучали историю его подвигов.

Финский летчик не успел катапультироваться и разбился, а Яков Михин успешно посадил свой самолет на аэродром. Эту историю школьница рассказала своим сверстникам. Итогом кропотливой работы, которую она провела вместе с другими участниками поискового отряда «Поиск-Вездеход» стала презентация. Все началось с того, что два года назад им пришло письмо с просьбой найти могилу летчика, дважды совершившего подвиг в небе.

Поисковики полгода искали могилу героя. И уже когда казалось, что исследован каждый клочок земли, школьники предприняли последний победный рывок. Историю, которая помогла подтвердить подвиг советского летчика и воссоединить его многочисленную семью, юная пензячка изложила в своей работе, которая и стала лучшей на всероссийском конкурсе.

«Конкурс для членов поисковых отрядов имени Юрия Михайловича Иконникова проводится уже в шестой раз. Его инициатором является исполнительная дирекция поискового движения России, а также федеральное агентство «Росмолодежь» и всероссийская организация «Совет ветеранов», — рассказала председатель регионального отделения «Поискового движения России» Лариса Казакова.

Отбор проводили в шести номинациях. На конкурс свои работы представили участники из 52 субъектов Российской Федерации. Школьница из Пензы победила в номинации «Поисковое движение в XXI веке». Как признается она, несколько лет назад даже подумать не могла, что будет заниматься поисковой деятельностью. Впервые приняла участие в работе отряда «Поиск-Вездеход» по рекомендации его руководителя и по совместительству мамы, а потом сама заинтересовалась этой работой.

Теперь ей, как победительнице творческого конкурса, предстоит принять участие во всероссийском форуме «Молодежь России — поколению Победителей» (16+). Он пройдет в Москве в начале декабря, сообщает телеканал «Экспресс».