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В баре Пензы застолье закончилось поножовщиной (видео)

14 ноября в 01:27 164 просмотра

В одном из баров Пензы словесный конфликт между мужчинами перерос в поножовщину. Злоумышленнику не дали уйти товарищи погибшего. Они обезвредили и задержали мужчину до приезда полицейских.

Бар, алкоголь и друзья. Субботний вечер двух мужчин начинался вполне прилично. Каждый отдыхал в своей компании. Однако все между ними изменил конфликт. В результате одна из компаний покинула заведение и отправилась в другой бар. Второй участник словесной перепалки посчитал ссору не исчерпанным. Он зашел домой за ножом, а после разыскал своего обидчика.

«Увидев обвиняемого с ножом, пострадавший и его знакомый попытались отобрать у нападающего холодное оружие. Но обидчику удалось освободить руки и нанести один удар ножом, причинив потерпевшему колото-резанное ранение, в результате которого тот скончался на месте происшествия», — рассказал заместитель руководителя следственного отдела по Железнодорожному району Пензы Дмитрий Якубчук.

«Сотрудники полиции установили личность потерпевшего, им оказался 37-летний житель областного центра. Подозреваемому — 22 года, он ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и угон. Причем он совершил эти преступления, будучи несовершеннолетним», — прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении убийства. Сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, сотрудники полиции проводят комплекс следственных действий, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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