Туман на Олимпийской аллее в Пензе 14 ноября
Соревнования по эстетической гимнастике «Звезда Суры»
Что удивило студентку из Кыргызстана на свадьбах в Пензе
Ольга Изранова: Хочется показать своим примером, что женщины на многое способны
Наши новости
В Пензе ребенок остался заперт в квартире с запахом гари
В Пензе врача скорой помощи избили на вызове
В Пензе из ТЦ «Суворовский» эвакуировали около 20 человек
В Заречном проводят проверку из-за массового заболевания школьников
Пензенец выпроводил из квартиры непрошеных гостей и оказался в полиции
В Иссе хозяин дома пострадал в пожаре. ФОТО
Появилась фотография с места серьезного пожара в Бессоновке
В Бессоновке 25 пожарных тушили вспыхнувший дом
В Арбеково за день дважды сбили пешеходов
СКР возбудил дело по факту халатности полицейских в Каменском районе

В Никольске огонь уничтожил дом. ФОТО

14 ноября в 09:18 220 просмотров

В городе Никольске Пензенской области произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительным данным, 13 ноября в 16:30 на улице Октябрьской вспыхнул срубовой дом. Пламя уничтожило кровлю и все внутри жилища площадью 70 квадратных метров.

«Погибших и пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе.

Тушили полыхающее строение 12 человек с помощью четырех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка.

Сотрудники МЧС призывают пензенцев не забывать про меры безопасности при разжигании печей — обязательно нужно проверять вытяжки и исправность дымоходов. Также нельзя курить в помещении, давать детям спички и зажигалки для игры. Кроме того, обезопасить жизнь поможет регулярная проверка целостности и исправности электропроводки.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...