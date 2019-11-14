В Никольске огонь уничтожил дом. ФОТО

В городе Никольске Пензенской области произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительным данным, 13 ноября в 16:30 на улице Октябрьской вспыхнул срубовой дом. Пламя уничтожило кровлю и все внутри жилища площадью 70 квадратных метров.

«Погибших и пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе.

Тушили полыхающее строение 12 человек с помощью четырех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка.

Сотрудники МЧС призывают пензенцев не забывать про меры безопасности при разжигании печей — обязательно нужно проверять вытяжки и исправность дымоходов. Также нельзя курить в помещении, давать детям спички и зажигалки для игры. Кроме того, обезопасить жизнь поможет регулярная проверка целостности и исправности электропроводки.