Пензенец снял момент ДТП на Западной поляне. ВИДЕО

В Пензе на Западной поляне произошла авария. Об этом стало известно из группы соцсети «ВКонтакте».

Очевидец опубликовал ролик в Сети и пояснил, что машины столкнулись 13 ноября в 18:17 возле Дома офицеров. Судя по видео, иномарка резко повернула налево к магазину перед «семеркой», которая ехала по встречке. В результате у отечественной легковушки разбились фары и повредился бампер. Повреждения иномарки на кадрах не видно.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными и осторожными на дороге, соблюдать дистанцию, скоростной режим и боковой интервал. Кроме того, перед тем, как совершить маневр, необходимо убедиться в его безопасности.