Пензенский «Дизель» упустил победу в выездном матче против «Лады»

Игра началась со взаимных атак, но удачливее оказался «Дизель». Воспользовавшись ошибкой хозяев в своей зоне, Данил Макаров подобрал шайбу и открыл счет на 10-й минуте. Автозаводцы предприняли ответный натиск, но безуспешно. «Желто-синие» еще несколько раз угрожали воротам Александра Скрынника, но цифры на табло не поменялись до самого перерыва.

Во втором периоде команды обменивались контрвыпадами, но отличиться на этот раз удалось «Ладе». Евгений Грошев в одиночку прошел среднюю линию, сместился на правый борт, не стал делиться шайбой с катящимся параллельно Артемом Артемовым и сам бросил в ближний угол — 1:1.

В начале третьей двадцатиминутки «Дизель» дважды оставался в большинстве, но отсутствие полевого игрока помогло самой «Ладе». Александр Денежкин вернулся со скамейки штрафников после толчка за борт, пока наказание за такое же нарушение отбывал его одноклубник Игорь Усманов, забил второй гол «Лады». Точную передачу сделал Марк Скутар.

За тридцать секунд до финальной сирены «Дизель» убрал с площадки вратаря, но дожать соперника так и не смог, потерпев поражение с разницей в одну шайбу.

«После таких игр не хочется что-то говорить… Очень досадное поражение. Мы ни в чем не уступали сопернику, временами — превосходили его. Кто меньше ошибается и лучше реализовывает свои моменты, тот и побеждает. Конечно, присутствует и фактор везения. Обе шайбы привезли себе сами: потеря при входе в зону, а второй гол — просто безобразная игра в большинстве, это ни в какие рамки не лезет. Ребят упрекнуть не могу — работали, старались, но, чтобы побеждать, нужно играть без ошибок», — прокомментировал исход игры наставник пензенской команды.

Следующий матч подопечные Алексея Ваулина проведут в пятницу, 15 ноября, против самарского ЦСК ВВС (0+).