Пензенским родителям предлагают воспользоваться онлайн-навигатором

Система представляет собой путеводитель по услугам, которые востребованы среди родителей. На портале уже есть около 250 публикаций об образовании, воспитании, поддержании здоровья детей, питании, безопасности, играх и развлечениях.

Также на портале есть информация о доступной психолого-педагогический, методической и консультативной помощи для жителей разных регионов страны. Карта-навигатор находится в разделе «Узнать больше». Через нее же можно записаться в детский сад и школу, получить профессиональное образование или пройти курс дополнительной подготовки, уточнили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.