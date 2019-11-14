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Пензенским родителям предлагают воспользоваться онлайн-навигатором

14 ноября в 10:01 220 просмотров
«Растим детей. Навигатор для современных родителей» (6+) запустили в рамках реализации национального проекта «Образование», инициированного президентом России.

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Федеральный информационно-просветительский портал «Растим детей. Навигатор для современных родителей» (6+) запустили в рамках реализации национального проекта «Образование», инициированного президентом России.

Система представляет собой путеводитель по услугам, которые востребованы среди родителей. На портале уже есть около 250 публикаций об образовании, воспитании, поддержании здоровья детей, питании, безопасности, играх и развлечениях.

Также на портале есть информация о доступной психолого-педагогический, методической и консультативной помощи для жителей разных регионов страны. Карта-навигатор находится в разделе «Узнать больше». Через нее же можно записаться в детский сад и школу, получить профессиональное образование или пройти курс дополнительной подготовки, уточнили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.


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