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Полиция призывает пензенцев не вестись на фейковые сообщения о «террористах»

14 ноября в 10:07 238 просмотров
«Медицинской школы» и под предлогом проверки крови на сахар пытаются «ввести вирус».

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Жителям Пензы в мессенджерах приходят сообщения с предупреждением о «террористах», которые якобы под видом сотрудников некой «Медицинской школы» и под предлогом проверки крови на сахар пытаются «ввести вирус».

Пензенцам присылают фото объявления с призывом «не сдавать тест» и обращаться в полицию, причем, помимо стандартного 02, предлагается звонить по номерам с кодом города, соответствующим, как удалось выяснить журналистам информагентства, Славянску на Кубани (Краснодарский край).

«Это террористы, им приходится вводить вирус в кровь. Поделитесь этой информацией с друзьями и семьей. Спасибо! Полиция», — отмечается в объявлении.

Чтобы выяснить, имеет ли полиция отношение к данному тревожному предупреждению, журналисты «Пенза-Пресс» связались с пресс-службой.

«Мы не имеем к этой рассылке никакого отношения, просьба к гражданам — не вестись на «фейки». Мы никогда не делаем такие рассылки через мессенджеры», — подчеркнули в пресс-службе регионального управления МВД.

Информагентство также призывает пензенцев не принимать на веру подобные сообщения, быть бдительными и осторожными.


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