В пензенских кинотеатрах перед сеансами включат ролик о диабете

В Пензенском областном центре медицинской профилактики сняли видеролик с рассказом о симптомах сахарного диабета.

Запись, сделанную в честь Всемирного дня борьбы со страшной болезнью, который отмечается 14 ноября, будут транслировать во всех кинотеатрах Пензы перед сеансом в течение недели.

Это не все формы информирования населения о способах профилактики и борьбы с недугами: на остановках развесили тематические баннеры, а в декабре такие же появятся в общественном транпсорте, добавили в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.

Напомним, 14 ноября в торгово-ярмарочном комплексе по адресу: ул. Суворова, 92, в 13 часов начнется встреча с главным внештатным специалистом-эндокринологом регионального минздрава Екатериной Князькиной (0+).