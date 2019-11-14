В ДТП в районе дублера ул. Окружной пострадала женщина

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области прокомментировали информацию о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на повороте с дороги-дублера Окружной.

Напомним, 13 ноября днем там столкнулись автомобили «Лада Калина» и Mitsubishi Outlander. Сигнал о случившемся у дома № 166 на улице Островского поступил на пульт дежурного в 15 часов.

За рулем отечественного автомобиля находился 60-летний мужчина, иномаркой управлял 39-летний водитель. В результате аварии шоферу «Калины» медики помогли на месте и отпустили, а вот пассажирку внедорожника пришлось госпитализировать.

«По данному факту проводится проверка», — сообщили в отделе пропаганды регионального управления.

Фотографии с места ДТП можно посмотреть здесь.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.