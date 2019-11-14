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В ДТП с КамАЗом на трассе в Пензенской области пострадал один человек

14 ноября в 10:48 204 просмотра

На федеральной трассе М-5 «Урал» в границах Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием КамАЗа.

Столкновение на 511-м километре, пролегающем через Нижнеломовский район, произошло около 10 часов 13 ноября. Дорогу не поделили автомобиль Fiat Ducato и КамАЗ.

За рулем микроавтобуса находился 62-летний водитель, грузовиком управлял 66-летний мужчина.

В результате аварии пострадал водитель иномарки. С травмами его доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка», — сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают соблюдать Правила дорожного движения, сохранять концентрацию, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Установившаяся погода располагает к смене шин на зимний вариант.


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