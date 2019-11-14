В Пензенской области стали производить больше мяса и молока

В пензенских сельхозорганизациях за 10 месяцев 2019 года произвели 289,4 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе.

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, ссылаясь на официальную информацию службы статистики по Пензенской области, в отрасли животноводства зафиксирован рост показателей у сельхозорганизаций. Производство скота и птицы на убой на 23,5% превысило показатель за 10 месяцев прошлого года.

Валовой надой молока за этот период составил 140,3 тыс. тонн, в расчете на одну корову — 6252 кг, что на 12,5% превышает прошлогодний показатель.

В сельхозорганизациях за 10 месяцев получили 103 млн куриных яиц, средняя яйценоскость составила 200 штук.