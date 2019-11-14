В 44 учебных заведениях Пензенской области нашли нарушения в пищеблоках

С начала учебного года сотрудники управления Роспотребнадзора по Пензенской области побывали в 39 школах и 26 детских садах, а также провели проверки в отношении четырех организаторов питания в пяти школах.

В 44 образовательных учреждениях были зафиксированы нарушения. Среди них: несоответствие фактического меню утвержденному, отсутствие должного содержания и недостаточная укомплектованность пищеблоков, нарушение требований мытья посуды и инвентаря, отбора и хранения суточных проб, оформления учетной документации. Также не на всех объектах соблюдали санитарно-эпидемиологический режим.

Это стало основанием для составления 41 протокола об административном правонарушении и внесении 39 постановлений о наложении штрафов, общая сумма которых составила 200 тысяч рублей. Еще два протокола направлены в суд.

Также выданы представления об устранении нарушений, большинство из которых были в кратчайшие сроки исполнены.

Стоит отметить, что ни в одном учреждении не было зафиксировано уменьшения размера порций, необоснованной замены блюд, сокращения ассортимента продуктов, кулинарных изделий и готовых блюд с пищеблоков. Качество использованного сырья подтверждено.

В пресс-службе регионального управления уточнили, что горячим питанием обеспечены все детские сады, 96,5% школ, 64% колледжей и техникумов.