Как приучить ребенка к здоровому питанию?

Дети — самая большая ценность в семье. Все родители хотят видеть своего ребенка здоровым и счастливым. Одним из важных факторов благополучного развития ребенка является здоровое питание. Правильное, сбалансированное питание является необходимым условием обеспечения нормального физического, интеллектуального, психического и полового развития и устойчивости к инфекциям. А неполноценное питание детей и подростков — основной и самый мощный здоровьеразрушающий фактор.

Неправильное питание создает дефицит необходимых питательных веществ в организме ребенка, что снижает его функциональные резервы, приводит к раздражительности и агрессивности или наоборот — к обидчивости и плаксивости, является одной из причин развития у детей и подростков хронических заболеваний. Недостаток в организме подростка определенных питательных веществ даже может стать фактором, способствующим употреблению психоактивных веществ.

Здоровье человека начинает формироваться еще до его рождения. То, как питается беременная женщина, и привычки в еде, которые формируются у человека в детстве, не только оказывают влияние на здоровье: эти привычки будут с ним на протяжении всей его жизни.

Качество питания имеет особую значимость в период роста человека, в связи с тем, что в это время происходит бурный рост, развитие всех органов и систем организма и совершенствование их функций. Как недостаточное, так и избыточное поступление пищевых веществ может приводить к отклонениям в физическом развитии детей, нарушению развития нервной системы, репродуктивной функции и возникновению различных болезней.



Воспитывать пищевое поведение можно уже у новорожденного. Кормление строго по часам без учета потребности ребенка, отрывание от груди до того, как младенец насытился, или перекармливание нарушают врожденную взаимосвязь между чувством голода, приемом пищи и чувством насыщения.

При кормлении по требованию через некоторое время ребенок естественным образом приходит к определенному режиму питания, и оно превращается в кормление по часам без насилия над младенцем.

За исключением периода новорожденности, еда должна быть только средством утоления голода, но не средством поощрения, наказания или для утешения, от скуки и так далее.

Свою роль в формировании пищевого поведения играет собственный опыт маленького человека. Если ребенку во время введения прикормов не дали попробовать какое-то блюдо, в дальнейшем он может отказаться принимать его в пищу как незнакомое. Поэтому начинать введение новых продуктов нужно своевременно и дать попробовать малышу все разнообразие полезных и вкусных блюд. В то же время, если малыш не хочет новый прикорм, не кормите насильно. Предложите его через несколько дней или пару недель, возможно, он согласится его попробовать.

В первые годы жизни он ест то, что предлагают ему родители, поэтому стоит воспользоваться этим и приучить его выбирать полезные продукты и соблюдать режим приема пищи. Если родители придерживаются фиксированного времени завтрака, обеда и ужина, готовят вкусно и разнообразно, предлагают в качестве перекуса полезные продукты, то ребенок будет выбирать из того, что есть. Приучить питаться правильно можно только на личном примере. Дети выбирают более разнообразную пищу, если вся семья собирается за столом и съедает больше овощей, фруктов, молочных продуктов, если они присутствуют на столе и близкие их охотно едят. Если в семье на завтрак принято есть бутерброды, то подросшему малышу очень сложно объяснить, почему он должен есть кашу.

Невозможно научить ребенка тому, что родители не делают сами. Если взрослые уходят на работу голодными, заставить ребенка завтракать в одиночестве, скорее всего, не получится.

В тех семьях, где принято есть помногу или детям постоянно предлагаются огромные порции пищи, привычка систематически переедать у них обычно сохраняется надолго и переходит во взрослую жизнь. Такие дети, как правило, имеют избыточный вес. Также не стоит приучать своих детей доедать все, что положено в тарелку, и не делать так самим.

Часто бывает, что родители дают ребенку сладости после съеденного обеда, хорошего поведения или полученной хорошей оценки в школе. В этом случае у малыша сложится убеждение, что они являются «наградой». В дальнейшем каждая удача в жизни или достижение будет отмечаться тортом, пирожными или даже застольем.

Крайне важно предоставлять ребенку право выбора. Нетрудно предложить два одинаково полезных продукта и не заставлять его есть то, что он категорически отказывается. Ограничение одних продуктов и навязывание других повышает риск неправильных пищевых привычек.

У многих на кухне стоит телевизор, и вся семья ест, не отрывая глаз от экрана. От этой привычки следует избавиться, так как она приводит к перееданию.

Пример родителей имеет исключительное значение для детей как модели для подражания. Но действовать надо по правилу «делай как я» и избегать модели «делай то, что я сказал».

Заложив основы рационального питания с детства, вы во многом облегчите своему ребенку жизнь в дальнейшем, поможете избежать множества проблем со здоровьем.