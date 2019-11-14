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Пензенская колония сошьет полотенца и пижамы для районной больницы

14 ноября в 11:50 162 просмотра

Государственный контракт между колонией-поселением и районной больницей в Пензенской области заключается в настоящий момент.

Колония-поселение № 12 УФСИН России по Пензенской области получила заказ от Мокшанской районной больницы на пошив мягкого инвентаря. Государственный контракт находится на стадии подписания.

Учреждение здравоохранения ждет поставку простыней, наволочек, махровых полотенец, матрасов и пижам общей стоимостью 177 200 рублей. Трудиться над заказом будут 17 членов спецконтингента, силы которых задействованы на швейном участке.

«В рамках совместной работы исправительных учреждений с государственной и муниципальной властью КП-12 исполнила договорные отношения с государственными бюджетными учреждениями здравоохранения «Пензенский городской родильный дом» и «Сосновоборская участковая больница» на общую сумму более 250 000 рублей», — цитирует пресс-служба регионального управления начальника отдела трудовой адаптации осужденных Сергея Забкова.

Фотография: скриншот - http://58.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=483111

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