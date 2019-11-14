Человеческие кости? Пензячка рассказала о жуткой находке

Жительница Пензы сообщила информагентству о необычной находке на улице Московской. Она пояснила, что во дворе дома № 10 идут работы на теплосетях и ремонт под аркой.

Женщина уточнила, что якобы видела там человеческие кости. Корреспондент «Пенза-Пресс» выехала на место и заметила одну большую желто-коричневую кость, которая лежала на картонке возле арки. Что это за кость и откуда она там взялась — неизвестно. Когда журналист приехал, рабочих не было.

За комментарием по поводу работ корреспондент обратилась в пресс-службу мэрии. Там ей ответили, что раскопки во дворе улицы Московской самовольно проводила частная организация.

«Это был аварийный ремонт водопровода. 14 ноября на объект выехали сотрудники департамента ЖКХ города Пензы, за нарушение правил производства земляных работ компания будет оштрафована. По поводу нахождения костей никакой информации не было», — уточнили в пресс-службе.