Туман на Олимпийской аллее в Пензе 14 ноября
Соревнования по эстетической гимнастике «Звезда Суры»
Что удивило студентку из Кыргызстана на свадьбах в Пензе
Ольга Изранова: Хочется показать своим примером, что женщины на многое способны
Наши новости
В Пензе молодые парламентарии обсудили открытие школы социальных инициатив
Пензенская колония сошьет полотенца и пижамы для районной больницы
Стали известны финалисты конкурса социальных предпринимателей
В 44 учебных заведениях Пензенской области нашли нарушения в пищеблоках
В пензенском зоопарке принимают детские книги
В Пензенской области стали производить больше мяса и молока
В пензенских кинотеатрах перед сеансами включат ролик о диабете
Пензенским родителям предлагают воспользоваться онлайн-навигатором
Все — в воде. В Терновке пробило трубу
Фотограф запечатлел таинственное туманное утро в Пензе

Человеческие кости? Пензячка рассказала о жуткой находке

14 ноября в 12:12 172 просмотра
, что во дворе дома № 10 идут работы на теплосетях и ремонт под аркой.

" data-title="Человеческие кости? Пензячка рассказала о жуткой находке — Пенза-пресс, рунет за день">

Жительница Пензы сообщила информагентству о необычной находке на улице Московской. Она пояснила, что во дворе дома № 10 идут работы на теплосетях и ремонт под аркой.

Женщина уточнила, что якобы видела там человеческие кости. Корреспондент «Пенза-Пресс» выехала на место и заметила одну большую желто-коричневую кость, которая лежала на картонке возле арки. Что это за кость и откуда она там взялась — неизвестно. Когда журналист приехал, рабочих не было.

За комментарием по поводу работ корреспондент обратилась в пресс-службу мэрии. Там ей ответили, что раскопки во дворе улицы Московской самовольно проводила частная организация.

«Это был аварийный ремонт водопровода. 14 ноября на объект выехали сотрудники департамента ЖКХ города Пензы, за нарушение правил производства земляных работ компания будет оштрафована. По поводу нахождения костей никакой информации не было», — уточнили в пресс-службе.

Фотография: фото Юлии Кадниковой

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...