Пензенская «Лагуна-УОР» готовится к двум выездным матчам с «МосПолитехом»

15 и 16 ноября пензенский мини-футбольный клуб «Лагуна-УОР» проведет матчи третьего тура чемпионата России в конференции «Запад» против «МосПолитеха» (0+).

Футболистки сурской дружины подходят к поединкам в Подмосковье, имея в активе 10 очков после четырех матчей. Клуб занимает первую строчку турнирной таблицы и планирует закрепить лидерство.

Национальный чемпионат начался для девушек с победы над нижегородской «Норманочкой» со счетом 2:0. В ответном матче дебютантки турнира смогли забить «Лагуне» гол, но вновь пропустили два мяча.

Во втором туре пензенская команда принимала действующего чемпиона страны — питерскую «Аврору». В первом матче была одержана победа — 4:2, а вот в ответном поединке пензячки допустили осечку, оставшись с ничьей — 2:2.