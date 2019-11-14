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На ул. Ростовской сбили пешехода

14 ноября в 12:24 128 просмотров
, в котором пострадал человек. Об аварии сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

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14 ноября в Пензе на улице Ростовской случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек. Об аварии сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

К публикации прикреплена фотография и сделана подпись, что кадр был снят в 11:55. На снимке запечатлен автомобиль Mitsubishi, а справа от него на обочине — лежащий человек. У иномарки открыта дверь со стороны пассажира впереди, поодаль также за пределами проезжей части стоит «Лада Калина».

Официальной информации о случившемся пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza?z=photo-156022223_457271738%2Falbum-156022223_00%2Frev

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