На ул. Ростовской сбили пешехода

14 ноября в Пензе на улице Ростовской случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек. Об аварии сообщили в социальной сети «ВКонтакте» .

К публикации прикреплена фотография и сделана подпись, что кадр был снят в 11:55. На снимке запечатлен автомобиль Mitsubishi, а справа от него на обочине — лежащий человек. У иномарки открыта дверь со стороны пассажира впереди, поодаль также за пределами проезжей части стоит «Лада Калина».

Официальной информации о случившемся пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.