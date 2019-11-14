Россиянина не пустили в самолет с пухлым котом

Россиянин Михаил Галин решил обмануть авиакомпанию. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на страницу мужчины в Facebook.

Мужчина летел с котом Виктором из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. В аэропорту кота взвесили. Оказалось, что пушистик на два килограмма тяжелее предписанной нормы. В результате пассажиров не пустили на борт и Михаил Галин придумал план.

Он позвонил знакомым и попросил привезти из кошку Фиби, которая гораздо меньше его пухлого котика. Мужчина показал сотрудникам аэропорта подставного питомца, после — взял своего настоящего любимца и отправился на борт.

В компании узнали об обмане и пояснили, что исключили Михаила Галина из бонусной программы, так как он намеренно нарушил условия договора воздушной перевозки пассажиров. В частности, хозяин питомца не сдал кота в багаж, хотя вес превышал разрешенные восемь килограммов, доставал животное из переноски на борту и показал при регистрации другого.

«Данная информация подтверждается записью с камер видеонаблюдения: во время прохождения процедуры предполетного досмотра пассажир достал из переноски кота крупного размера, внешне схожего с фотографией, сделанной на борту и опубликованной на странице пассажира в соцсети. Все мили, накопленные за все время участия в программе, будут аннулированы, а счет участника — закрыт», — пояснили в авиакомпании.