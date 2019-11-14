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Россиянина не пустили в самолет с пухлым котом

14 ноября в 12:44 76 просмотров
телеканал «360» со ссылкой на страницу мужчины в Facebook.

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Россиянин Михаил Галин решил обмануть авиакомпанию. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на страницу мужчины в Facebook.

Мужчина летел с котом Виктором из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. В аэропорту кота взвесили. Оказалось, что пушистик на два килограмма тяжелее предписанной нормы. В результате пассажиров не пустили на борт и Михаил Галин придумал план.

Он позвонил знакомым и попросил привезти из кошку Фиби, которая гораздо меньше его пухлого котика. Мужчина показал сотрудникам аэропорта подставного питомца, после — взял своего настоящего любимца и отправился на борт.

В компании узнали об обмане и пояснили, что исключили Михаила Галина из бонусной программы, так как он намеренно нарушил условия договора воздушной перевозки пассажиров. В частности, хозяин питомца не сдал кота в багаж, хотя вес превышал разрешенные восемь килограммов, доставал животное из переноски на борту и показал при регистрации другого.

«Данная информация подтверждается записью с камер видеонаблюдения: во время прохождения процедуры предполетного досмотра пассажир достал из переноски кота крупного размера, внешне схожего с фотографией, сделанной на борту и опубликованной на странице пассажира в соцсети. Все мили, накопленные за все время участия в программе, будут аннулированы, а счет участника — закрыт», — пояснили в авиакомпании.

Фотография: скриншот - https://www.facebook.com/mikhail.galin.7?__tn__=lC-R&eid=ARAefkh2RntR34utoIER6v4xNXYj76PLThiCmTqwGDEQuVd6iaNHY9MpuckirBHzdk6lAXAITjVlGPJb&hc_ref=ARSfokt1ifMaMJ-8mhOV86J8col8fdQYQK3aG5OB4TYBUCL0OhwKolLyxZwLvOqy6ac&__xts__[0]=68.ARCXFjtu9UBONDhRWgd_ACnE7glsgG9QTYJ2KFbMPpqoIrblr84VpQjjdGDrUBeW1dke4F6ZdVYdwrN2hMqSx4NZqqk5eM0Yh2Do4Zl7Z434bRGlODVwXuP3Lbzb_SvZNbU_g75dL5uoLl2Acy59_BZK8d52WOwQMD1xah4KOXrMfBpd-Mu97eQDGe8EGKm9N-F3Dm2NEZJ7IElTtyPDffdG6COBLDarqM3SZqaSXDQzLszqQNroaTYp6OUCjGsLQG1Hkvv-fF-AH2dT70DYE2peiHBzMS4zuGQV

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