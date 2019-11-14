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В Пензе молодые парламентарии обсудили открытие школы социальных инициатив

14 ноября в 13:02 184 просмотра

В Пензе 14 ноября прошло заседание совета молодежных парламентов муниципальных образований области под председательством Андрея Сушкова.

Основной темой заседания было открытие школы социальных инициатив Re_project. Совместный проект ПензГТУ и молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области получил президентский грант на форуме «Таврида» в Крыму. Эксперты федерального агентства по делам молодежи провели обучение активистов проектной деятельности, познакомили с грантовыми конкурсами.

«Значительно выросло количество конкретных дел. Ваши проекты по сохранению старинных пензенских усадеб, благоустройству мест захоронений участников Великой Отечественной войны, мероприятия в рамках подготовки к 75-летию Победы, волонтерство — примеры конструктивной, активной работы. Мы были, есть и будем вашими старшими товарищами. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку», — подчеркнул председатель областного ЗакСобрания Валерий Лидин.

Министр образования региона Александр Воронков рассказал участникам о форумной кампании, молодежных движениях и объединениях, которым оказывается поддержка из регионального бюджета.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой Законодательного Собрания Пензенской области

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