В многоэтажных домах Пензы и Заречного установили еще 19 новых лифтов

В октябре представители подрядной организации «Честрой» заменили подъемники в доме № 72 на проспекте Строителей и доме № 26 на улице Минской в Пензе. Также новыми лифтами могут пользоваться жильцы домов № 3, 10 и 12 в проезде Молодежном и домов № 69 и 71 на улице Ленина.

Компания «СТМ» поставила новые лифты в доме № 67 на улице Ленина в закрытом городе. Пришедшая в регион недавно организация «КизлярЭлектроАппарат» заменила восемь подъемников в доме № 150 на проспекте Победы в областном центре. Пока оборудование используется в тестовом режиме.

Всего в 2019 году в 45 многоквартирных домах должны заменить 144 лифта. Граждане не только оценят современный дизайн и оснащение кабины, но и смогут сэкономить на электроэнергии, а также перестанут слышать, как работает лифт, находясь в квартире. Более того, новое оборудование работает более плавно.

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области напоминает собственникам МКД, в которых в ближайшие годы запланирован капитальный ремонт лифтового оборудования. Если фонд капремонта дома формируется на специальном счете, лифты требуют замены, но средств на специальном счете недостаточно и нет возможности привлечь иные источники финансирования работ, необходимо на общем собрании принять решение о смене способа формирования фонда и предоставить протокол общего собрания в региональный фонд капремонта до начала планового года замены лифтов. В этом случае работы будут выполнены по плану», — обратились к пензенцам в пресс-службе администрации Заречного.

Так сделали жители семи указанных выше домов. А вот собственники квартир в доме № 12 на улице Молодежной и доме № 67 на улице Ленина в Заречном на общий счет не перешли и к региональной программе не присоединились. В итоге решение о смене способа формирования фонда принял орган местного самоуправления.