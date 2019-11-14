В Пензе микрорайон Север остался без воды из-за коммунальной аварии

В пресс-службе ООО «Горводоканал» корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» прокомментировали информацию об отключении холодной воды в домах микрорайона Север.

Жители сразу нескольких улиц остались без воды утром 14 ноября. В чатах собственников квартир стали делиться предположениями, что произошло. По словам одного из них, причиной отключения стало то, что накануне на стройке задели трубу.

Однако по официальной информации, причиной стала утечка на улице Депутатской, 5. Сигнал об аварии поступил на пульт дежурного аварийной службы в 4:20. На место прибыла бригада специалистов ресурсоснабжающей компании, ремонтно-восстановительные работы продолжаются.

«На время приостановки подачи ресурса был организован подвоз технической воды», — уточнили в пресс-службе «Горводоканала».