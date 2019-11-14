Туман на Олимпийской аллее в Пензе 14 ноября
Соревнования по эстетической гимнастике «Звезда Суры»
Что удивило студентку из Кыргызстана на свадьбах в Пензе
Ольга Изранова: Хочется показать своим примером, что женщины на многое способны
Наши новости
В 2020 году в Пензе планируют заменить около 8 км теплосетей
Мэр Пензы указал на снижение качества воды и рост количества порывов
«Ростелеком» отменил плату за звонки на российские номера с таксофонов
В пензенском зоопарке ищут опекунов для животных
Пензячку возмутило появление импровизированной парковки
В Пензе молодые парламентарии обсудили открытие школы социальных инициатив
Человеческие кости? Пензячка рассказала о жуткой находке
Пензенская колония сошьет полотенца и пижамы для районной больницы
Стали известны финалисты конкурса социальных предпринимателей
В 44 учебных заведениях Пензенской области нашли нарушения в пищеблоках

В Пензе микрорайон Север остался без воды из-за коммунальной аварии

14 ноября в 13:22 246 просмотров
 «Горводоканал» корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» прокомментировали информацию об отключении холодной воды в домах микрорайона Север.

" data-title="В Пензе микрорайон Север остался без воды из-за коммунальной аварии — Пенза-пресс, рунет за день">

В пресс-службе ООО «Горводоканал» корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» прокомментировали информацию об отключении холодной воды в домах микрорайона Север.

Жители сразу нескольких улиц остались без воды утром 14 ноября. В чатах собственников квартир стали делиться предположениями, что произошло. По словам одного из них, причиной отключения стало то, что накануне на стройке задели трубу.

Однако по официальной информации, причиной стала утечка на улице Депутатской, 5. Сигнал об аварии поступил на пульт дежурного аварийной службы в 4:20. На место прибыла бригада специалистов ресурсоснабжающей компании, ремонтно-восстановительные работы продолжаются.

«На время приостановки подачи ресурса был организован подвоз технической воды», — уточнили в пресс-службе «Горводоканала».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...