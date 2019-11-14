Туман на Олимпийской аллее в Пензе 14 ноября
Соревнования по эстетической гимнастике «Звезда Суры»
Что удивило студентку из Кыргызстана на свадьбах в Пензе
Ольга Изранова: Хочется показать своим примером, что женщины на многое способны
Наши новости
В 2020 году в Пензе планируют заменить около 8 км теплосетей
Мэр Пензы указал на снижение качества воды и рост количества порывов
«Ростелеком» отменил плату за звонки на российские номера с таксофонов
В пензенском зоопарке ищут опекунов для животных
В Пензе микрорайон Север остался без воды из-за коммунальной аварии
В Пензе молодые парламентарии обсудили открытие школы социальных инициатив
Человеческие кости? Пензячка рассказала о жуткой находке
Пензенская колония сошьет полотенца и пижамы для районной больницы
Стали известны финалисты конкурса социальных предпринимателей
В 44 учебных заведениях Пензенской области нашли нарушения в пищеблоках

Пензячку возмутило появление импровизированной парковки

14 ноября в 13:39 254 просмотра
«Жалобной книге» информагентства.

" data-title="Пензячку возмутило появление импровизированной парковки — Пенза-пресс, рунет за день">

Жительница Пензы недовольна импровизированной парковкой на улице Калинина. Об этом она рассказала в «Жалобной книге» информагентства.

Девушка пояснила, что после появления на улице Калинина нового СТО, пешеходная дорожка, которая там находилась всегда, превратилась в парковку.

«Как не пройду, там постоянно стоят машины, неужели нельзя оставлять их возле здания, раз на то пошло, не преграждая пешеходную зону?» — возмутилась пензячка.

Информагентство готовит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этом вопросе. Напомним, жители области могут рассказывать в «Жалобной книге» о своих проблемах. На все вопросы «Пенза-Пресс» отправляет официальные запросы в ведомства. Ответы приходят в течение семи дней.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...