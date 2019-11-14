Пензячку возмутило появление импровизированной парковки

Жительница Пензы недовольна импровизированной парковкой на улице Калинина. Об этом она рассказала в «Жалобной книге» информагентства.

Девушка пояснила, что после появления на улице Калинина нового СТО, пешеходная дорожка, которая там находилась всегда, превратилась в парковку.

«Как не пройду, там постоянно стоят машины, неужели нельзя оставлять их возле здания, раз на то пошло, не преграждая пешеходную зону?» — возмутилась пензячка.

Информагентство готовит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этом вопросе. Напомним, жители области могут рассказывать в «Жалобной книге» о своих проблемах. На все вопросы «Пенза-Пресс» отправляет официальные запросы в ведомства. Ответы приходят в течение семи дней.