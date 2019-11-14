Российскому эко-оператору не выделили деньги на региональные проекты

Российский экологический оператор (РЭО), который занимается реализацией мусорной реформы, до сих пор не получил средства на финансирование проектов в регионах, сообщает ТАСС.

«Мы дали возможность публично-правовой компании «Российский экологический оператор» работать. А им есть на что работать? РЭО до сих пор от Минфина не получил средства, которые могли быть направлены в регионы на создание, например, мощностей по переработке. Ситуация непростая», — сказал координатор проекта «Чистая страна» Владимир Бурматов.

Напомним, мусорная реформа стартовала в стране 1 января. Она должна была решить проблему несанкционированных свалок и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов за счет строительства новых современных объектов.