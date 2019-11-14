В пензенском зоопарке ищут опекунов для животных

В пензенском зоопарке, как и многих подобных учреждениях культуры, действует программа опеки над животными.

Над питомцем зоосада можно взять шефство и перечислять на его содержание деньги. Сумма складывается из трат на кормление и уход, в том числе — ветеринарный.

Правовой характер отношений между учреждением и опекуном — частным лицом или предприятием — закрепляется в специальном договоре взаимодействия. Вторая сторона, если это организация, может повесить на вольер с подшефным зверем фирменную табличку. Зоопарк, со своей стороны, будет на всех доступных площадках размещать информацию об опекуне.

«Эта программа позволяет опекунам испытывать чувство удовлетворения за реальную помощь обитателям зоопарка и видеть конкретные результаты своих усилий, а также дает дополнительную рекламу опекуну. Помогая животным, вы вносите вклад в дело экологического просвещения и природоохранную работу», — обратились к пензенцам в пресс-службе зоопарка.

На официальной странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте» собран отдельный альбом с фотографиями животных и размером средств, которые нужны им ежемесячно. Дороже всех обойдется амурский тигр Констанция, которой требуется 60 тысяч рублей. Для сравнения, кошачьему лемуру или фенекам хватит 1 600 рублей, горному гусю — 1 000 рублей, меньше всех нужно на огаря — 600 рублей.