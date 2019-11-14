Пензенцы узнают об эффективном старте бизнеса у федеральных экспертов

Как выбрать нишу, начать успешный бизнес и привлечь первых клиентов? Всего за несколько дней десятки пензенцев, желающих стать предпринимателями, обучатся этому у экспертов федерального уровня. С этой целью «Школа бизнеса» при поддержке регионального Фонда предпринимательства 14 ноября запустила программу «Бизнес-старт».

Программа рассчитана на семь дней, в течение которых пройдут лекции, тренинги, вебинары. На первом занятии слушатели узнали, как выбрать идею для бизнеса и где взять деньги на старт. По словам эксперта Алексея Четвергофа, который является сооснователем сети чайных «Пуэр Бар» и «Чайнабар», управляющим партнером «КАЗ Групп», некоторые участники приходят на обучение уже с готовыми проектами, больше половины из них оказываются успешными. Очень много услуг: по фотографии, доставке еды, выгулу собак, ногтевому сервису, автосервису. Есть и необычные идеи, например, — компания, организующая курсы страха.

«Любой желающий может стать предпринимателем. Мы научим оформить свою идею и запустить ее в жизнь. На установочных занятиях мы разберем основы маркетинга, ведения переговоров, бизнес-планирования, ведения бухгалтерии, продвижения в соцсетях, настройки контекстной рекламы. Без базовых знаний в рынок не войти», — отметил Алексей Четвергоф.

Спикер подчеркнул, что государство сейчас активно поддерживает начинающих предпринимателей и нужно пользоваться такой возможностью. Например, на развитие бизнеса можно получить грант.

«По итогам обучения люди знают, как создать бизнес-план грамотно, чтобы была высокая вероятность получить грантовую поддержку», — сказал он.





Генеральный и коммерческий директор рекламного агентства NÉRPA agency Ренат Янбеков расскажет пензенцам, как вести и использовать социальные сети для привлечения клиентов.

«Слушатели вебинара научатся правильно создавать и оформлять страницы в соцсетях, узнают о критериях готовности страниц к продвижению, о видах контента, как набрать за месяц работы первую тысячу подписчиков. Поймут, как оценивать свой результат и двигаться дальше, не делая лишних и малоэффективных действий. Также я поделюсь секретными фишками для продвижения», — сообщил он.

Также своим опытом поделятся успешные бизнесмены Руслан Баликов, Антон Костриченко, Кирилл Липай и Бато Дабаев. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Бизнес-старт», разработанному «Деловой средой» от Сбербанка совместно с Фондом поддержки предпринимательства.

Отметим, что больше половины участников бесплатной образовательной программы — молодые пензенцы, желающие сделать первые шаги в бизнесе.

«Я учусь на последнем курсе в университете, но уже думаю, чем буду заниматься после выпуска. Конечно, идея есть, но с чего начать, не знал. Уже после сегодняшней лекции сформировался конкретный план действий. Теперь я точно знаю, что мне нужно для открытия своего дела. Абстрактные мысли упаковались в конкретную идею. Откладывать не буду и в ближайшее время приступлю к реализации задуманного. К тому же, эксперты будут на связи, и после окончания курса можно будет с ними консультироваться», — рассказал участник обучающей программы Евгений Ивентьев.

19 ноября в Пензе АО «Деловая среда» запускает образовательную программу для женщин — «Хочу, могу, делаю» (18+). Это несколько дней интенсивных занятий в формате лекций и вебинаров. По итогам пензячки научатся вести бизнес не в ущерб семье: грамотно управлять временем, создать гармоничные отношения с деловыми партнерами и взаимопонимание дома, и многое другое.

Узнать обо всех мероприятиях Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области можно на официальном сайте.

Напомним, Пензенская область принимает участие в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», созданного по инициативе президента страны Владимира Путина. Целью проекта является увеличение числа субъектов малого и среднего бизнеса.