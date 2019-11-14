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В Пензе пройдет Межрегиональная книжная выставка-ярмарка

14 ноября в 14:29 174 просмотра
«Мир книг на пензенской земле», которая будет работать с 20 по 24 ноября.

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Областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова станет площадкой проведения XI Межрегиональной книжной выставки-ярмарки «Мир книг на пензенской земле», которая будет работать с 20 по 24 ноября.

Мероприятие организовано библиотекой при поддержке регионального министерства культуры и туризма и местного представительства некоммерческого партнерства «Российский книжный союз». Официальное открытие запланировано на 11 часов 20 ноября в новом здании учреждения.

К ярмарке присоединятся издательства и книготорговые организации, а также представители культурного сообщества из Москвы, Саратова и Ульяновска, а также Республики Башкортостан. Почетными гостями выставки станут столичный Дом русского зарубежья имени А. И. Солженицына, Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди в Башкортостане, Саратовская областная универсальная научная библиотека и госархив, а также Дворец книги — Ульяновская областная научная библиотека имени В. И. Ленина.

Центральным событием выставки-ярмарки, которая займет новый и исторический корпуса, является открытие Детского центра для проведения просветительских, познавательных и развлекательных мероприятий, сообщили в пресс-службе регионального минкульта.

Вход — свободный, возрастное ограничение — 0+.


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