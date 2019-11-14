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Насильникам запретят управлять такси

14 ноября в 14:44 138 просмотров
, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Коммерсант».

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В России осужденным за тяжкие преступления запретят после отбывания наказания работать в такси и заниматься какими-либо автоперевозками, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Коммерсант».

Отмечается, что запрет коснется насильников, убийц и террористов. Если срок у кандидата на должность водителя условный, то препятствием для управления транспортным средством это не является.

Законопроект разработали по поручению президента Владимира Путина в Министерстве транспорта РФ. Инициатором стал мэр Москвы Сергей Собянин, идею которого поддержали в Госдуме.

В течение 120 дней после принятия закона всем, кто работает в такси и связан с перевозкой пассажиров, потребуется предъявить работодателю справку о судимости. Если этого не сделать, то от управления машиной и другим видом транспорта человека обязаны отстранить.


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