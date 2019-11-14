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Денис Аблязин о восстановлении после перелома: К Олимпиаде буду успевать

14 ноября в 14:59 194 просмотра
«Эхо Пензы», рассказав о полученном переломе и своем нынешнем состоянии.

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Пензенский гимнаст Денис Аблязин дал комментарий журналисту радиостанции «Эхо Пензы», рассказав о полученном переломе и своем нынешнем состоянии.

Спортсмен перенес операцию и уже выписался из больницы для восстановления дома.

«Самочувствие нормальное, еду на базу, сегодня домой поеду», — сообщил гимнаст.

Он добавил, что послеоперационный период займет месяц-полтора.

«Я с января начну только качаться, тренироваться потихоньку. К Олимпиаде буду успевать», — заверил болельщиков Денис Аблязин.

По словам президента региональной федерации спортивной гимнастики, Валерия Старкина, о каких-либо последствиях, которыми будет чревато повреждение, можно будет говорить не раньше чем через месяц.

Отметим, что микротравму на опорном прыжке Денис Аблязин получил еще в августе на Кубке России, который проходил в «Буртасах». В октябре на чемпионате мира в Германии спортсмен традиционно выполнил упражнения на кольцах и опорный прыжок в квалификации, однако в финальной стадии делал только первый вид из упомянутых как в командном, так и личном первенстве.

Ближайшие крупные старты со звездами спортивной гимнастики — Кубок Михаила Воронина. Обычно он проводится в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». Однако из-за реконструкции арены было решено перенести соревнования в Пензу, которая в этом году принимала и чемпионат, и Кубок страны.

Есть подозрение, что пензенский зритель не увидит ни Дениса Аблязина, ни Алию Мустафину, которые представляют сурский край. Последняя пропустила уже несколько крупных стартов из-за проблем с ногой.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/B4EqIUuorux/

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