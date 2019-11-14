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В Пензе жестко задержали автолюбителя. ВИДЕО

14 ноября в 15:14 222 просмотра

Житель Пензы рассказал в Сети о задержании водителя в микрорайоне ГПЗ-24. Видеозапись происходящего попала в Сеть днем 14 ноября.

Очевидец опубликовал ролик в группе соцсети «ВКонтакте». Он предположил, что полицейские задерживали злостного нарушителя правил дорожного движения. Пользователи в комментариях отметили, что, возможно, водитель иномарки, которую остановили, был пьян.

«Видел в девять часов утра примерно. Он на конечной ГПЗ скрывался от ДПС дворами, так что заслуженно, скорее всего», — рассказал Роман.

«Беспредел!» — возмутился Сергей.

Корреспонденты информагентства связывались с пресс-службой регионального управления МВД, однако там никакой информации по данному факту нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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