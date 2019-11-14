Голодяев рассказал, повысятся ли цены на питание в школьных столовых

Как сообщил Юрий Голодяев, в Пензе шесть юридических лиц осуществляют на условиях аутсорсинга услуги по горячему питанию для школьников. Есть ряд образовательных заведений, которые организуют питание самостоятельно.

«Во всех школах есть разновозрастное меню. Оно утверждается директором учреждения и разрабатывается организатором питания. Меню согласуется с управлением Роспотребнадзора.

Охват всеми видами питания учащихся — 100%. Пенза полностью переоснастила пищеблоки в 2008—2009 годах, это были очень большие деньги. Полностью заменили все оборудование. Это позволило обновить меню и реализовать свободный выбор блюд. Ведь чем старше дети в школах, тем меньше их устраивают комплексные обеды. Чтобы уйти от этого, мы предложили свободный выбор блюд для детей старшего возраста, который включает в себя три-четыре салата, одно-два первых блюда, которых нет в комплексном меню, один-три гарнира и вторых блюда, а также выпечку и напитки. Это позволяет нам обеспечивать хороший охват питанием учащихся», — рассказал он.

По словам начальника управления, муниципальный бюджет всегда поддерживал питание школьников. Всего на эти цели в 2019 году предусмотрено 65,7 млн рублей.

«798 детей-инвалидов получают питание бесплатно, предусмотрена дотация для ребят из малообеспеченных семей — родители оплачивают лишь 50%. Стоимость завтрака для младшего возраста (7−11лет) — 55 рублей, старшего (11−18 лет) — 60 руб. Обеда — 75 и 85 руб. соответственно. Последний раз в январе было повышение: для младшеклассников — на 5 руб., для старшеклассников — на 10 руб.», — сообщил Юрий Голодяев.

Депутат Елена Мещерякова спросила, ожидается ли повышение стоимости питания в 2020 году. Юрий Голодяев ответил, что это не предусмотрено.