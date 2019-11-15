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В Пензе почти 6 тысяч малышей стоят в очереди в ясли

15 ноября в 08:12 38 просмотров
, из них — 54 филиала. Об организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования говорили в ходе комиссии Гордумы по социальным вопросам.

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В Пензе насчитывается 100 детских садов, из них — 54 филиала. Об организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования говорили в ходе комиссии Гордумы по социальным вопросам.

«По состоянию на октябрь, на учете для зачисления в детсады числятся 7640 детей до восьми лет, в том числе — 310 детей до трех лет, которых не обеспечили местами в 2019 году. Родителям предложили зачислить их в другие садики, более удаленные от места жительства. Но согласились не все семьи», — сообщил начальник городского управления образования Юрий Голодяев.

Из вышеназванного числа детей 6124 ребенка родители планируют устроить в детский сад к 1 сентября 2020 году, из них — 5858 малышей до трех лет.

Юрий Голодяев рассказал, что в 2019 году введено 305 дополнительных мест для детей дошкольного возраста.

В частности, открыт корпус филиала детсада на ул. Макаренко на 175 мест, в семи дошкольных учреждениях путем перепрофилирования создано 130 мест для детей до трех лет. До конца года будет введено еще 200 дополнительных ясельных мест.

«За 2019 год количество воспитанников детсадов увеличилось на 253 и составляет 29179 человек. В 2020-м предполагается построить сад в Заре на 130 мест, в том числе 60 — для детей до трех лет. Запланирован капремонт здания по ул. Лазо для размещения групп на 50 мест для детей до трех лет.

В 2021 году — строительство детсада по ул. Красной, 26а на 120 мест, в том числе — 60 для детей до трех лет. Планируется начать строительство детсада в ГПЗ-24 на 400 мест, в том числе — 100 мест для малышей до трех лет», — сказал начальник управления образования.

Так как в микрорайоне ГПЗ-24 ведется активное строительство многоквартирных домов, отметил Юрий Голодяев, необходимо также строительство детсада на ул. Антонова. Кроме того, нужно построить дошкольные учреждения в Тепличном, эко-квартале, Арбековской заставе, на Маяке.


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