Курсы доллара и евро продолжают расти

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 15 ноября.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 64,2009 до 64,2101 руб., курс евро — с 70,6724 руб. до 70,6761

руб.

Золото будет стоить 3 029,82 рублей за грамм, серебро — 34,99, платина — 1 806,35, палладий — 3 573,48.