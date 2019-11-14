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Курсы доллара и евро продолжают расти

14 ноября в 16:27 64 просмотра

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 15 ноября.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 64,2009 до 64,2101 руб., курс евро — с 70,6724 руб. до 70,6761
руб.

Золото будет стоить 3 029,82 рублей за грамм, серебро — 34,99, платина — 1 806,35, палладий — 3 573,48.


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